Sosnowiec. Alejki w parku Tysiąclecia już gotowe. Są nowe latarnie, schody i rośliny. Są też spacerowicze

Rewitalizacją tego miejsca zajmuje się jaworznicka firma Gama.

- Park Tysiąclecia w Sosnowcu, jako jeden z większych powierzonych nam do realizacji projektów, utrzymuje szczególne miejsce w naszym zawodowym portfolio. Pracę nad jego rewitalizacją zaczęliśmy w połowie 2019 roku, już wtedy dostrzec można było potencjał drzemiący w tym miejscu – czytamy na stronie jaworznickiej firmy. - Rów Kalny z wysepką został uregulowany i stał się niezaprzeczalnie główną atrakcją Parku. Stworzyliśmy ścieżki edukacyjne, które wzbogacone będą tablicami informacyjnymi zawierającymi fakty oraz ciekawostki na temat lokalnej fauny i flory. Zainstalowaliśmy oświetlenie, dzięki któremu miejsca przeznaczone do relaksu i rekreacji będą dostępne przez cały rok. Przygotowane zostały schody i podjazdy przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, by z łatwością i one miały okazję do relaksu na łonie przyrody – piszą właściciele Gamy.