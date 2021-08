Sosnowiec. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym zgromadził setki biegaczy

NOWE Jak i kiedy zaatakuje nas czwarta fala COVID-19: 22.08.2021. Wszystko co o niej wiemy i jak się przed nią będziemy bronić

Zebraliśmy w jednym miejscu informacje dotyczące zbliżającej się czwartej fali pandemii. Czy mamy już do czynienia z czwartą falą koronawirusa? Kiedy ostatecznie nastąpi? Co teraz robić, by uchronić się przed zakażeniami? Grozi na kolejny lockdown? Czwarta fala - kiedy lockdown? Plan rządu na walkę z czwartą falą. Ile będzie nowych zakażeń? Czwarta fala - loty tylko dla zaszczepionych? Czwarta fala: gdzie i w kogo uderzy najszybciej. Czwarta fala: pracodawca zwolni z pracy niezaszczepionych?