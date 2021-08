Sosnowiec: Dronehub oraz Pentacomp pilotażowo będą transportować defibrylatory dronami. To pierwszy taki projekt w Polsce

Pilotaż ma pozwolić na zebranie doświadczeń z wykorzystania technologii dronowej w realizacji zadań na potrzeby jednostek samorządu terytorialnego. Plan zakłada wykonanie ponad 100 lotów w warunkach rzeczywistych, co pozwoli zebrać dane dotyczące optymalnych parametrów lotów i procesów ich realizacji. Bazowy scenariusz projektu pn. „Automatyzacja transportu pilnych ładunków medycznych z zastosowaniem dronów. Dronehub/Pentacomp - Sosnowiec/GZM – Łukasiewicz-ILOT" zakłada transport defibrylatorów AED.

- Projekt, który będziemy realizować w Sosnowcu to kolejna okazja do potwierdzenia trafności zastosowania dronów i stacji dokujących firmy Dronehub oraz oprogramowania do zarządzania lotami firmy Pentacomp – tłumaczy Vadym Melnyk, założyciel i prezes Dronehub.