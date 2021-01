Sosnowiec. Druga dawka szczepionki na COVID będzie później dla personelu Szpitala Miejskiego. To decyzja dyrekcji

Pracownicy mają problem żeby porozumieć się z dyrekcją. Dyrektor medyczny miał przekazać jednemu z pracowników, że powinno się szczepić drugą dawką co 28 dni, a nie wcześniej. Personel martwi się także tym, czy zabezpieczono odpowiednią ilość dawek szczepionek, by wykorzystać ją w drugiej turze.

- Bardzo niepokoi nas to, że w wielu miastach osoby z grupy zero są szczepione drugą dawką po 21 dniach. W naszym szpitalu ustalono, że zostanie zaszczepieni dopiero po 28 dniach. Denerwujemy się i nie rozumiemy, dlaczego tak późno - mówi nam jeden z pracowników szpitala.

Do naszej redakcji zgłosili się pracownicy Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego, którzy znajdują się w grupie zero szczepień przeciwko koronawirusowi. Pierwsza dawka już za nami, jednak na drugą mają czekać dłużej, niż inni.

Zwróciliśmy się więc do Szpitala Miejskiego w Sosnowcu z prośbą o wyjaśnienie, co stoi za taką decyzją.

- Decyzja o wyznaczeniu daty w 28 dniu od pierwszego szczepienia została oparta o „Charakterystykę Produktu Leczniczego (ChPL)" i w trosce o bezpieczeństwo personelu medycznego grupy "0". Jest ona także zgodna z obecną rekomendacją Światowej Organizacji Zdrowia, która mówi, że odstęp między dawkami może wynosić do 42 dni (6 tygodni) na podstawie dostępnych badań klinicznych. ChPL mówi, że druga dawka szczepionki powinna zostać podana w odstępie co najmniej 21 dni. Ponieważ dzień podania pierwszej dawki jest dniem zerowym, druga dawka powinna być podana w 22 dniu lub później. Ten termin (22 dzień) jest jednak niemożliwy do utrzymania z powodu zdatności do podania rozmrożonej szczepionki (120 godzin) i bezpieczeństwa podania w napiętym terminarzu oraz terminu dostaw - wyjaśnia nam Justyna Szreter, przedstawiciel Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego. - Tak więc, aby zaszczepić bezpiecznie dużą, zdyscyplinowaną grupę personelu medycznego, bez szkody dla zdrowia, zgodnie z ChPL, mając na względzie terminy dostaw i zdatność szczepionki podjęto, zgodną z wytycznymi, decyzję o przesunięciu terminu drugiego szczepienia na 28 dzień - dodaje.