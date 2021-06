Sosnowiec. Drzewo Roku może pochodzić z Sosnowca. Zgłoszono do konkursu wiąz szypułkowy. Strażnik Kopalni czeka na głosy

From the Sky

Drzewo z Sosnowca kolejny raz walczy o zaszczytny tytuł Drzewa Roku. W tym roku do konkursu zgłoszono wiąz szypułkowy z Niwki. Strażnik Kopalni ma ciekawą historię.

Strażnik Kopalni z Sosnowca Drzewem Roku? Potrzebne są głosy Piękne drzewo z Sosnowca może zyskać sławę na cały kraj. Przemysław Bartos prowadzący blog Przyroda dla Sosnowca zgłosił kolejne drzewo do konkursu na Drzewo Roku organizowane przez klub Gaja.

Drzewo zgłoszone w konkursie to wiąz szypułkowy nazwany przez zgłaszającego Strażnikiem Kopalni. Rośnie w dzielnicy Niwka przy ulicy Kopalnianej. Jest wysoki na 15 metrów, a jego obwód to 294 cm. Drzewo ma około 120 lat. Tworzy element przydrożnej alei kasztanowo-lipowo-wiązowej. Jego pień porasta bluszcz pospolity, a w koronie drzewa znajduje się gniazdo sierpówek, które co roku chętnie do niego wracają. - Nasze sosnowieckie wiązy są cenne ze względu na to, że uniknęły holenderskiej choroby wiązów, która zniszczyła większość drzew z tego gatunku w Europie. Pokazuje to jasno, że materiał genetyczny drzew jest unikatowy i warto otoczyć te piękne rośliny opieką. Dodatkowo jak każde drzewo, wiązy szypułkowe wytwarzają ogromne ilości tlenu i ograniczają negatywne skutki tzn. „smogu” - powiedział Przemysław Bartos, który zgłosił drzewo do konkursu.

W 2019 roku drzewo mogło zniknąć z Sosnowca. Zostało wytypowane do ścięcia, ale dzięki działaniom mieszkańców udało się przekonać radnych do jego ocalenia. 29 października 2020 roku Strażnik Kopalni został pomnikiem przyrody. - Zgłoszenie "Strażnika Kopalni" do konkursu Drzewo Roku to także mój apel, aby zwrócić uwagę na ochronę drzew w miastach. Wiąz z ulicy Kopalnianej uniknął wycinki i udało mi się go ustanowić pomnikiem przyrody ożywionej. Jego przykład jasno pokazuje, że gdy człowiek jest zdeterminowany to jest w stanie zadbać o wiekowe drzewa. Drzewa w miastach to skarb. Regulują mikroklimat otoczenia, łagodząc nagłe zmiany temperatury i zwiększając wilgotność powietrza. Stare drzewa są bardzo często najpiękniejszymi elementami naszych codziennych przestrzeni życiowych - podkreśla autor bloga Przyroda dla Sosnowca.

Klub Gaja to polska organizacja ekologiczna. Co roku organizuje konkurs na Drzewo Roku. Szukane jest drzewo ciekawe, z opowieścią, które jest lubiane, porusza i jednoczy ludzi. Widzimy, że Strażnik Kopalni idealnie nadaje się do tej kategorii. Klub co roku organizuje akcję sadzenia drzew. Udało się ich już posadzić, w Polsce i na świecie, około miliona. Spośród różnych zgłoszonych drzew, do finału wybrano tylko 16.

Głosowanie w konkursie trwa od 1 do 30 czerwca. Każdy może oddać tylko jeden głos przy użyciu jednego adresu e-mail. Wystarczy wybrać drzewo, na które chcemy zagłosować i podać numer e-mail. Na maila otrzymamy wiadomość, którą musimy potwierdzić kliknięciem w link. Czasu na głosowanie jest dużo, ale nie warto zwlekać, bo konkurencja jest spora.

Ceny ziemi znowu w górę