Sosnowiec. Dziecko w oknie życia u Sióstr Karmelitanek. Chłopczyk trafił do szpitala

Chłopiec w oknie życia w Sosnowcu

Kilkutygodniowy chłopiec został oddany do okna życia u Sióstr Karmelitanek w Sosnowcu. Jest zadbany, zostanie teraz poddany specjalnym badaniom, skąd następnie trafi do Pogotowia Opiekuńczego. To rozpocznie drogę do procesu adopcyjnego, który pozwoli na znalezienie domu chłopcu.