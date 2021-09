Sosnowiec. Dziewczyny rzucały psu patyk na DK94. Pies wybiegł na drogę. Mogło dojść do tragedii. Radny krytykuje to zachowanie Olga Krzyżyk

ARC

Sosnowiecki radny - Łukasz Litewka - skrytykował publicznie zachowanie młodych dziewczyn. Otrzymał bowiem nagranie, na którym widać, jak dziewczyny rzucały psu patyk. Rzucały go na drogę szybkiego ruchu, więc pies wybiegł na jezdnię. Omal nie doszło do tragedii. Wiadomość sosnowieckiego radnego zauważyła jedna z dziewczyn z nagrania, która zgłosiła się do radnego. Teraz poniesie konsekwencje swoich działań. Będzie pracować na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierzą. Może to ją czegoś nauczy?