Sosnowiec. Ekososna w Ekostacji - rusza trzecia edycja. Oddając surowce można otrzymać sadzonkę drzewa

Zasada działania jest niezwykle prosta. Wystarczy zebrać butelki pet, puszki aluminiowe, makulaturę, a w zamian otrzyma się kupony do wykorzystania w kwiaciarni Agramis na sadzonkę sosny. Część z tych surowców rozkłada się nawet do 1000 lat, stąd ważna jest ich segregacja i powtórne wykorzystanie do produkcji opakowań, odzieży czy zabawek. W poprzednich latach dzięki zaangażowaniu mieszkańców, Sosnowiec zalesiło 340 sosen.

Za oddanie surowców będziemy otrzymywać specjalne pieczątki. Jakie surowce należy oddać, aby otrzymać kupon? 20 butelek PET to 1 pieczątka, 15 puszek aluminiowych to 1 pieczątka, 5 kg makulatury to 1 pieczątka. Gdy zbierzemy 8 pieczątek to otrzymamy kupon. W ramach akcji do rozdania jest 500 kuponów. Dodatkowo dla 5 uczestników, którzy podczas trwania akcji zbiorą najwięcej surowców, czekają nagrody, a główną będzie rower.