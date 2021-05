Sosnowiec. Kolejny etap remontu ulicy Małachowskiego. Zmiany dla kierowców oraz mieszkańców. Na co trzeba uważać?

Na odcinku od skrzyżowania ul. 3 Maja do wjazdu na parking znajdujący się pomiędzy UM a budynkiem biurowym będzie obowiązywał ruch dwukierunkowy wyznaczony częściowo po drodze oraz miejscach postojowych. Natomiast na fragmencie od parkingu przed wejściem głównym do UM przy ulicy Małachowskiego do bocznej al. Zwycięstwa, zostanie odwrócony kierunek.

Gdy zakończą się prace nad torowiskiem, wtedy stery przejmie miasto, które wykona swoją część remontu. Mieszkańców czeka mała rewolucja. Fragment drogi od skrzyżowania z ul. Mościckiego do wjazdu prowadzącego do parkingu podziemnego i budynków mieszkalnych ma być dwukierunkowy. Fragment Małachowskiego do skrzyżowania z Targową ma być wyłączony z ruchu. Miasto zapewni jedynie dojazd dla mieszkańców do wewnętrznych placów. Od ulicy Małachowskiego nie dojedziemy już do alei Zwycięstwa. Wyremontowany będzie także fragment ulicy Kościelnej, który znajduje się pomiędzy Modrzejowską, a Małachowskiego, a także Targowa na długości do ul. Modrzejowskiej. Ostatni fragment Małachowskiego, który znajduje się pomiędzy budynkiem Urzędu Miejskiego przy Małachowskiego a ul. 3 Maja, ze względu na parking, również ma być dwukierunkowy.