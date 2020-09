Sosnowiec. Kuba został pobity w autobusie, bo stanął w obronie pasażera obrzucanego homofobicznymi wyzwiskami. Policja szuka sprawcy

Zobacz galerię (2 zdjęcia) Kuba został pobity w autobusie, bo stanął w obronie pasażera obrzucanego homofobicznymi wyzwiskami. Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Jakub Florkiewicz, student z Sosnowca, został pobity w autobusie za to, że zwrócił uwagę mężczyźnie, jak ten obrażał jednego z pasażerów na tle homofobicznym. Sprawą zajęła się policja. Do świadków zdarzenia apeluje prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński. - Być może byliście świadkami zdarzenia albo jesteście wstanie zidentyfikować napastników. Proszę Was o kontakt z sosnowiecką policją lub dajcie znać w wiadomości wysłanej na poniższego maila - napisał na Facebooku.