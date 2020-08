Sosnowiec: Kuba został pobity w autobusie za to, że stanął w obronie pasażera obrzucanego homofobicznymi wyzwiskami. Policja szuka sprawcy

O całym zdarzeniu poinformowała na Facebooku dziewczyna chłopaka. Jak pisze, do pobicia doszło z piątku na sobotę, z 28 na 29 sierpnia, w autobusie nocnym linii 908N z Katowic do Sosnowca. - Mój chłopak zareagował na przejawy homofobii i upomniał pana, który obrażał werbalnie innego pasażera. Za to został zaatakowany przez mężczyznę, który wyzywał wcześniej chłopaka wracającego spokojnie do domu - opisuje dziewczyna. - Napastnik podszedł do mojego chłopaka i wymierzył mu początkowo dwa ciosy - pisze dalej.

Kuba uderzył głową o rurkę i stracił na chwilę przytomność. Agresywny pasażer na tym jednak nie poprzestał. - Bił mojego chłopaka po głowie, gdy ten leżał na podłożu - relacjonuje pani Zuzanna.

Z opisu dziewczyny wynika, że na bójkę nie zareagował ani kierowca autobusu, ani pasażerowie. - W końcu dwóch mężczyzn odciągnęło agresora. Sprawca jednak odjechał dalej autobusem. Na przystanku powiadomiona została policja i pogotowie - pisze kobieta.