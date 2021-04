Sosnowiec. Masowy punkt szczepień gotowy. Dziennie będzie można tu szczepić nawet 600 osób. Wiemy, jak będą wyglądały szczepienia

- Sytuacja ze szczepieniami jest trudna. Na terenie całego Sosnowca wykonano wczoraj (20 kwietnia) tylko 900 szczepień. To pokazuje, że przy tym tempie, te wszystkie terminy są nierealne. Do tej pory na terenie Sosnowca wykonano ok. 47 tys. szczepień. Gdyby to przełożyć na populacje mieszkańców miasta to okazałoby się, że to niecałe 1/4 osób. Przed nami jeszcze bardzo dużo pracy. Liczymy, że wszystko zostanie przyśpieszone. Apelujemy o szczepionki, by punkty mogły funkcjonować - dodał prezydent Sosnowca.