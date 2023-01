Sosnowiec na archiwalnych zdjęciach. Powrót do przeszłości do Zagłębia. Wojsko, śmierć i katastrofa w kopalni. Odkrywamy tajemnice Magdalena Grabowska

Sosnowiec skrywa wiele tajemnic. My je ujawniamy. Specjalnie dla Państwa znaleźliśmy fotografie ukazujące zaskakujące wydarzenia w tym mieście w latach 1932-1950. Co przedstawiają? Dlaczego wojsko fotografowało kopalnię w Sosnowcu? Czy tragiczne wydarzenia i śmierć sześciu osób wpłynęły na decyzję o zamknięciu KWK „Niwka-Modrzejów” i zwolnieniu ponad 2 tys. osób? Co w mieście robił generał Edward Rydz-Śmigły i dlaczego był w mieście? Zapraszamy Państwa w kolejną "Podróż do przeszłości".