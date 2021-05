Sosnowiec na zdjęciach. Podwórka i przydomowe ogródki przy Hucie Buczek. "Zawsze szukam specyficznego klimatu". Fotoreportaż Arka Goli z DZ

Okolice Huty Buczek Arka Golę, utalentowanego i wielokrotnie nagradzanego fotoreportera DZ, intrygowały od dawna. Tamtejsze domy, zabudowania, drogi mijał wiele razy jeżdżąc na inne materiały, ale nie miał okazji i czasu na to, aby lepiej je poznać. Tak jak lubi: spokojnie przemierzając ulice z aparatem w dłoni. Okazja ku temu nadarzyła się, gdy Arek postanowił zrobić kolejny fotoreportaż o podwórkach i obrzeżach miasta w naszym regionie. Tym razem nie śląskiego. Wybrał Zagłębie, a dokładnie Sosnowiec.

Pomalowana na fioletowo ściana domu albo parapety w kolorze brudnego różu zwracają uwagę. Przykuwają wzrok tak samo jak zielone przydomowe ogródki niemal wrastające w mury domów, scalone z drogami i niewielkimi skwerkami, do tego fantazyjnie ozdobione. Bez wątpienia osiedle nieopodal Huty Buczek to fragment Sosnowca innego niż miasto pokazywane w folderach reklamowych czy na zdjęciach z drona. Sosnowca zakurzonego, na uboczu, sprawiającego przygnębiające wrażenie, nieco zapomnianego. Ale prawdziwego.

Dla Ślązaka penetrowanie zagłębiowskiego miasta od tej mało reprezentacyjnej strony było jak poznawanie go właściwie od początku. I uczenie się historii miasta i miejsca.

- Celowo nie wybrałem blokowiska, bo zawsze szukam pewnego specyficznego klimatu - mówi Arek Gola. - Okolice Huty Buczek to dawne zabudowania robotnicze, które taki klimat mają. Szukałem podobieństw do osiedli poprzemysłowych, pohutniczych na Śląsku, bo przecież ludzie mają potrzebę zagospodarowania swojego otoczenia niezależnie od miejsca zamieszkania, ale przede wszystkim chciałem pokazać różnorodność, bo to jest siłą Zagłębia - podkreśla nasz redakcyjny fotoreporter.

Zdjęcia w Sosnowcu Arek zrobił pod koniec kwietnia, kiedy była ładna pogoda. Wiosnę czuć było w powietrzu, a jej oznaki widać też na zdjęciach, które zrobił. Mieszkańcy zaczęli pierwsze wiosenne porządki: w swoim otoczeniu i w ogródkach.