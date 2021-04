Sosnowiec. Nowe ekologiczne autobusy trafią do PKM. Do Spółki trafi 16 autobusów hybrydowych plug-in, a także nowe pojazdy elektryczne

Nowe ekologiczne autobusy trafią do PKM Sosnowiec

Nowe ekologiczne autobusy mają trafić do PKM Sosnowiec. Przedsiębiorstwo otrzymało kilka dobrych wiadomości. Po pierwsze, firma spodziewa się, że w najbliższych tygodniach dotrze do niej 8 z 14 nowych autobusów elektrycznych. Te tworzone są przez Solaris. Ponadto Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia ogłosiła przetarg na zakup 32 autobusów elektrycznych, które trafią do czterech różnych PKM-ów. Osiem z nich będzie jeździło jako PKM Sosnowiec.

Najświeższe dobre wiadomości docierają z Urzędu Marszałkowskiego, który poinformował o wybraniu do dofinansowania kolejnych projektów PKM Sosnowiec. W ramach dwóch wniosków „Czyste niebo nad Zagłębiem” przedsiębiorstwo otrzymało dofinansowanie na zakup 16 autobusów hybrydowych plug-in. Będą to pierwsze takie pojazdy w barwach sosnowieckiego przewoźnika.

Wsparcie dotyczy dwóch zadań: