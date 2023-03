Sosnowiec. Od kwietnia linia tramwajowa nr 15 ze skróconą trasą. Mieszkańcy dzielnicy Zagórze dojadą tylko do Szopienic

Prace nad torowiskiem na ulicy Obrońców Westerplatte w Katowicach nie oznaczają jedynie skrócenia trasy „piętnastki”, ale również zmianę w częstotliwości jej kursowania. W zamian wprowadzona zostanie nowa dodatkowa linia, która niejako wypełni lukę w komunikacji między Zagórzem a centrum miasta, pozwalając mieszkańcom dojechać nawet o dzielnicy Milowice.

- Od wtorku 4 kwietnia linia nr 15 będzie kursować z częstotliwością co 20 minut w relacji Zagórze Rondo Jana Pawła II – Szopienice Kościół, a będzie obsługiwana wagonami dwukierunkowymi. Ponadto uruchomiona zostanie tymczasowa linia tramwajowa nr 35, kursująca również z częstotliwością co 20 minut w relacji: Zagórze Rondo Jana Pawła II – Milowice pętla. Dzięki temu na trasie Zagórze Rondo Jana Pawła II – Sosnowiec Dworzec PKP zapewniona będzie częstotliwość kursowania tramwajów co 10 minut – mówi Andrzej Zowada, rzecznik prasowy spółki Tramwaje Śląskie.