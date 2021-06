Sosnowiec. Okrąglak na placu przed dworcem PKP już częściowo stoi. Będzie miał szklaną elewację i zielony dach

Wiadomo jednak, że obiekt będzie wizytówką tego miejsca. Z pewnością wrażenie będzie robił jego zielony dach. Będzie na nim rosła trawa. To modne ostatnio rozwiązanie, doskonale znane wszystkim na przykład z Katowic, gdzie trawa porasta dach Międzynarodowego Centrum Kongresowego niedaleko Spodka.

Jest to też jeden z trudniejszych do wykonania elementów przebudowy placu przed dworcem PKP w Sosnowcu. Mówił nam o tym niedawno jeden z projektantów z AMAYA Architekci.

„Okrąglak” ma być miejscem, gdzie znajdzie się klimatyczna kawiarenka, w której będzie można przysiąść na kawę i ciastko, porozmawiać ze znajomymi. W ścisłym centrum miasta było to dotąd problematyczne. Nie licząc Patelni.

- Jednym z trudniejszych elementów, jakie wprowadziliśmy do tego projektu jest gięte szkło, użyte do budowy tego pawilonu – powiedział nam Bartosz Majewski z Amaya Architekci. – Mam nadzieję, że wykonawcy uda się wszystko wykonać zgodnie z projektem. Jesteśmy w stałym kontakcie z inwestorem – mówił.

Fontanna i duże drzewa zrobią klimat

Przy obiekcie znajdą się oczywiście ławeczki i letni ogródek. Tuż obok fontanna i wielki świecący napis „Sosnowiec łączy”.

Plac będzie wyłożony granitowymi płytami, ale cała nawierzchnia będzie zróżnicowana kolorystycznie. Mieszkańcy będą mogli tu spokojnie przysiąść pod jednym z 26 nowych drzew, jakie pojawią się na placu.

Dotąd była to betonowa pustynia, parking. Tymczasem to centralny plac w mieście, serce Sosnowca. Dlatego po przebudowie będzie on pełnił rolę nieformalnego miejskiego rynku. Władze miasta już planują imprezy w tym miejscu, na przykład tegoroczny kiermasz bożonarodzeniowy.