Sosnowiec. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich. W tym roku organizowało ją Technikum nr 1 z CKZiU

Do udziału w Olimpiadzie zapraszani są uczniów średnich szkół zawodowych, kształcących się szczególnie w zawodach technik ekonomista, technik handlowiec, technik rachunkowości, technik reklamy. Co ważne, laureaci i finaliści olimpiady w wymienionych zawodach są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (mają od razu wynik 100 procent).

Olimpiada składa się z trzech etapów. W tym roku w etapie szkolnym wzięło udział ok. 1800 uczniów z 75 szkół. Do etapu okręgowego zakwalifikowało się 344 uczniów z 69 szkół, a do etapu centralnego 62 uczniów. Wśród nich była uczennica sosnowieckiego Ekonomika, Natalia Jatkowska, która uczy się w zawodzie technik rachunkowości. Chociaż Natalia jest dopiero w drugiej klasie, to już zapewniła sobie zwolnienie z egzaminu zawodowego w części pisemnej, który musiałaby zdawać w klasie trzeciej i piątej.

- Uczestnicząc w olimpiadzie nie spodziewałam się, że będę miała szansę przejść do kolejnego etapu. Mój zasób wiedzy jest na poziomie drugiej klasy, więc konkurs był dla mnie wymagający. Bez współpracy i pomocy ze strony nauczyciela prowadzącego na pewno by się to nie udało. Największą motywacją dla mnie była możliwość zwolnienia z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Uczestnictwo okazało się świetną okazją, aby poszerzyć wiedzę z zakresu ekonomii. Jest to także mój pierwszy większy sukces w zawodzie, który sobie wybrałam. Czuję, że mogę osiągnąć więcej i w przyszłości na pewno powtórzyłabym udział w olimpiadzie lub w trudniejszym konkursie - powiedziała Natalia Jatkowska.