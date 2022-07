Sosnowiec. Park Tysiąclecia zaprasza na weekendowy spacer. To unikalne w skali regionu miejsce, dające poczucie obcowania z przyrodą

Zadbany wówczas park miał wysypywane tłuczniem ścieżki, był też ogrodzony i posiadał zamykane na noc bramy. W czasie II wojny światowej został bardzo zniszczony. Po jej zakończeniu udało się go odrestaurować, a w latach sześćdziesiątych został nawet ogrodzony – wtedy zyskał też nazwę Parku Tysiąclecia - lecz do czasów dawnej świetności już nie powrócił. Przez lata nie było nad nim właściwej opieki, więc zarósł w sposób samoistny i nieuregulowany. To cenne przyrodniczo miejsce, które do dziś odwiedzają mieszkańcy.