Sosnowiec. Pieski ze Schroniska Miejskiego Zakładu Komunalnego stęsknione za prawdziwym domem. Ktoś je pokocha? Spójrzcie na te smutne oczy

We wtorek, 4 października, obchodzimy Światowy Dzień Zwierząt. W związku z tym postanowiliśmy odwiedzić schronisko dla zwierząt Miejskiego Zakładu Komunalnego w Sosnowcu, znajdujące się przy ulicy Baczyńskiego. Mieszkają w nim pieski oczekujące na prawdziwy dom, w którym zostaną obdarzone bezinteresowną miłością i opieką. Wystarczy spojrzeć na te kochane mordki, a myśl o adopcji przychodzi sama! Co trzeba wiedzieć przed przygarnięciem czworonoga do domu?

Decyzja o adopcji psa lub kota musi być przemyślana

Przed decyzją o adopcji koniecznie przedyskutuj temat ze wszystkimi domownikami, nie działaj spontanicznie, pod wpływem emocji czy nacisku ze strony innych osób. Pamiętaj, że adopcja zwierzęcia może wiązać się z ponadstandardowymi wydatkami. Zdarza się, że po adopcji u psa ujawnia się lęk separacyjny - pies szczeka, wyje i niszczy rzeczy, kiedy zostanie sam w mieszkaniu. Należy wtedy skontaktować się ze specjalistą (behawiorysta), który oceni zachowanie psa i podpowie, jak z nim pracować, aby wyeliminować dany problem. Należy jednak liczyć się z tym, że każdy pies będzie reagował na naukę inaczej. Jeden szybciej przyswoi ćwiczenia, a innemu może zająć to nawet kilka miesięcy czy rok. Zwierzę może również w przyszłości zachorować - będzie wymagało leczenia, karmy weterynaryjnej itp. Pies to nie zabawka - nie można go zwrócić, kiedy zacznie chorować, czy kiedy się znudzi. Bierz pełną odpowiedzialność za swoją decyzję! Zwierzęta również mają uczucia i bardzo szybko przywiązują się do człowieka.