Sosnowiec. PKM kupił 14 nowych autobusów elektrcznych. Elektryki będą w kolorze żółtym

Planujesz kupno nowego auta. Teraz długo na nie poczekasz i możesz zapłacić drożej. Na jakiej marki najdłużej i dlaczego: 8.06.2021

Najpierw pandemia doprowadziła do zastoju na rynku, a teraz pośrednio jest przyczyną, że nowe auta szybko znikają z salonów, a fabryki nie nadążają z produkcją. To oznacza, że trzeba na odbiór kupionego samochodu poczekać nawet kilka miesięcy, a jeśli odłożymy zakup do czasu gdy będzie można zapłacić i wyjechać z salonu, to może nas to sporo kosztować; zazwyczaj gdy podaż nie nadąża za popytem, kończy się to podnoszeniem cen przez producentów lub sprzedawców-pośredników. Jakie marki nowych samochodów w Polsce każą sobie w najbliższym czasie czekać na odbiór w salonie najdłużej?