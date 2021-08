Sosnowiec. Remont torowiska na Małachowskiego został wstrzymany. Dlaczego? Opóźnienia mogą potrwać nawet do 8 miesięcy

Wstrzymano remont torowiska na Małachowskiego w Sosnowcu

Mieszkańcy przechodzący przez popularną ulicę Małachowskiego w centrum Sosnowca nie usłyszą dźwięków sprzętów remontowych, ani nie zobaczą robotników, którzy przez ostatnie miesiące zajmowali ulicę. Prace remontowe zostały obecnie wstrzymane.

Modernizacja torowiska podzielona jest na trzy odcinki. Odcinek A od Mościckiego do Zwycięstwa, B od Zwycięstwa do Targowej i C od Targowej do 3 Maja. Na odcinkach A i C wykonane zostały prace demontażowe starej infrastruktury, zrealizowano prace ziemne, ułożone zostały warstwy podbudowy oraz prefabrykowane płyty torowe, w których częściowo ułożono szyny. Jak informują Tramwaje Śląskie te prace, które były możliwe do wykonania zostały zrealizowane.