Sosnowiec. Rozpoczęcie roku szkolnego w CKZiU. Tak prezentują się uczniowie klas pierwszych na wspólnych fotografiach

- W Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska im. Legionów Polskich planowaliśmy utworzenie czterech klas. Ostatecznie otworzyliśmy ich siedem. Sądzę, że wynika to z dwóch powodów: oferujemy atrakcyjne kierunki, a zdawalność egzaminów zawodowych i maturalnych jest u nas wyższa niż średnia wojewódzka. Cały czas się rozwijamy, otworzyliśmy w tym roku klasę technika energetyka. We współpracy z Politechniką Śląską, kontynuujemy kształcenie w kierunku technika geodety. Poza tym kształcimy w zawodach: technik logistyk, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik elektryk, które cieszą niezwykłym zainteresowaniem. Drugi powód to taki, że oferujemy wykształcenie, które pomoże w przyszłości dostać się na wymarzone studia i zdobyć zawód – mówi Zbigniew Zalas, wicedyrektor CKZiU Technikum nr 6.