Sosnowiec. Sezon na wodny odpoczynek rozpoczęty. Stawiki czynne od piątku, a odkryte baseny od 25 czerwca

W ten weekend mieszkańcy Sosnowca i okolic będą mogli w końcu wskoczyć do wody. Od piątku, 11 czerwca, oficjalnie rusza sezon kąpielowy na Stawikach. To miejsce pełne uroku. Możemy odpocząć i opalać się na plaży, spacerować, pobiegać, pojeździć na rowerze czy rolkach. W ciepłe dni są tutaj tłumy spacerowiczów.

– Serdecznie zapraszamy, wszystko jest już gotowe. Można bezpiecznie kąpać się na Stawikach. Jakość wody nie budzi żadnych zastrzeżeń. Jesteśmy cały czas w kontakcie z naszym sanepidem, a kontrole jakości wody odbywać się będą co trzy tygodnie – podkreśla Jerzy Górak, dyrektor MOSiR, które zarządza zarówno kąpieliskiem, jak również odkrytymi pływalniami.

Sporym zainteresowaniem cieszy się też plaża, przy której możemy się kąpać. Mieszkańcy chętnie tutaj odpoczywają i dają nura do wody. Z wodnych kąpieli najczęściej cieszą się ich pociechy. Już od piątku znów będzie można tu zaszaleć.

Trochę dłużej trzeba będzie poczekać natomiast na kąpiel w basenach odkrytych. W Sosnowcu działają takie dwa. Pierwszy znajduje się przy ulicy Zamkowej (Sielec), a drugi na Wojska Polskiego. Start sezonu w tym roku to 25 czerwca, dzień zakończenia roku szkolnego.

– Jestem przekonany, że jak co roku nasze obiekty będą się cieszyć dużym zainteresowaniem. Ceny biletów będą takie same jak przed rokiem, nie będą to zbyt wygórowane stawki, tak aby jak największa liczba osób mogła z nich skorzystać – dodaje Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Bilety nie są drogie. Dorośli za wejście na basen zapłacą 8 zł, a bilet ulgowy to tylko 4 zł. Po godzinie 15 bilet ulgowy będzie kosztował 6 zł. Co ważne, uczniowie z Sosnowca oraz osoby uczące się w mieście zapłacą za bilet jedynie 2 zł. Dzieci do lat 7 na pływalnie wchodzą za darmo. Oczywiście z basenów mogą korzystać też osoby z niepełnosprawnościami. W tym przypadku bilet kosztuje 1 zł, a opiekun osoby niepełnosprawnej wchodzi na pływalnie bez opłat.