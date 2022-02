Sosnowiec solidarny z Ukrainą: wiec w Sosnowcu zgromadził tłumy

Sosnowiec solidarny z Ukrainą

25 lutego o godzinie 18:00 mieszkańcy Sosnowca spotkali się przed Urzędem Miejskim. Na placu zgromadzili się po to, by wyrazić swój sprzeciw wobec tego, co dzieje się na Ukrainie. Podczas wiecu stworzono zbiórkę. Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca, zachęcał, by przekazywać te produkty, które mogą się przydać dla obywateli Ukrainy. Zapewniał także, że miejsca dla nich w Sosnowcu są już prawie gotowe. Co można oddać?