Sosnowiec: sportowe ferie czekają na dzieci i młodzież. Ścianka wspinaczkowa i park trampolin to tylko część atrakcji

Zapisy przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej: www.mosir.sosnowiec.pl Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci urodzone w latach 2007-2015, które są mieszkańcami Sosnowca lub uczniami sosnowieckich placówek oświatowych. Koszt jednego turnusu półkolonii wynosi 650 zł, jedno dziecko może zostać zapisane na jeden turnus półkolonii.

W ramach opłaty organizatorzy zapewniają posiłek w formie dwudaniowego obiadu, ubezpieczenie NW, transport pomiędzy obiektami, opiekę wychowawców oraz wykwalifikowaną kadrę instruktorską. Zbiórki odbywać się będą na terenie obiektów: Hala Widowiskowo-Sportowa przy ul. Braci Mieroszewskich 91, Hala Widowiskowo-Sportowa przy ul. Żeromskiego 4c, Hala Sportowa ul. Baczyńskiego 4 oraz SP 17 ul. Zamkowa 17.

– Dzieci będą korzystać z naszych miejskich obiektów, m.in. zmodernizowanej pływalni w ŻeromParku. Nie zabraknie także innych atrakcji, w planach m.in.: wypady na ściankę wspinaczkową, do kina, czy Parku Trampolin. Nie zabraknie animacji, zabaw, będzie to także okazja do poznania dyscyplin sportowych, np.: szermierki. Podsumowaniem tygodnia będzie wycieczka tematyczna – podkreśla Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.