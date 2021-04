Sosnowiec. Sprzątali wspólnie wokół Trójkąta Trzech Cesarzy. Śmieci tyle, że zabrakło worków i samochodów. Operacja Czyta Rzeka

Dąbrowa Górnicza. Rozpoczęła się akcja Sprzątaj po swoim psie! Pomoże plakat i darmowe woreczki?

Miasto przypomina właścicielom czworonogów o obowiązku sprzątania po swoich pupilach. Dziś rzadko widzi się kogoś, kto przygotowany jest na to, by zebrać to, co zostawia na trawie, a często nawet chodniku, nasz pies. A szkoda, bo to rodzi potem same problemy. Nie tylko natury estetycznej czy higienicznej.