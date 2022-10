Sosnowiec. „Środula. Krajobraz Mausa" w Teatrze Zagłębia. Potrzebny głos w dyskusji o lokalnej tożsamości

„Maus” to wydana w 1991 (pierwsze polskie wydanie w 2001) roku powieść graficzna Arta Spiegelmana, który na kartach swojego komiksu przedstawia historię swoich rodziców, Władka i Andzi Szpigelman, ocalałych z holocaustu polskich żydów. Losy postaci związane są z Sosnowcem – miastem pochodzenia Igi Gańczarczyk, dramaturżki, dla której kontakt z komiksowym „Mausem” był pierwszym impulsem do przeprowadzenia śledztwa, które miało na celu odkrycie niedopowiedzianej, widmowej historii dzielnicy. I choć spektakl odwołuje się do powieści graficznej w swoim tytule, tak komiks Spiegelmana stanowi jedynie punkt wyjścia do rozmyślań nad zapomnianym dziedzictwem Środuli, sięgając po cytaty z komiksu jedynie w kilku miejscach.

„Środula. Krajobraz Mausa” to przede wszystkim studium nad zagadnieniem pamięci i zapominania. Motyw ten pojawia się zarówno w cytatach z „Mausa”, przywołując wątek spalonego dziennika matki Arta Spiegelmana, Andzi, jak i w warstwie „współczesnej”, przedstawiającej zapomnianą historię dzielnicy i znajdującego się tam w czasie wojny getta. Bohaterowie spektaklu na nowo odkrywają prawdę o wydarzeniach sprzed niemal osiemdziesięciu lat, natrafiając na współczesne pozostałości po miejscach, które odcisnęły się piętnem na sosnowieckiej społeczności żydowskiej – zrujnowaną kamienicę, w której w czasie wojny mieścił się zakład szewski czy szkołę podstawową, będącą za czasów okupacji nazistowskiej lokalną siedzibą gestapo.