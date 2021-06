Sosnowiec. Technikum nr 5 rusza z nowym kierunkiem - technik spawacz. To dobrze płatny zawód, jest na niego zapotrzebowanie

Młodzież po szkole podstawowej będzie wybierać, w której szkole chce się uczyć. Warto rozważyć różne opcje, a w Sosnowcu wiele szkół oferuje atrakcyjne kierunki. W nowym roku szkolnym Technikum nr 5 Samochodowo-Mechatroniczne im. Jana Kilińskiego w Sosnowcu w CKZiU wprowadza do swojej oferty nowy zawód technik spawalnictwa. Jest to o tyle ciekawe, że wcześniej zawód spawacza można było zdobyć wyłączne w formach kursowych.

Kadra nauczycielska dopasowuje program nauczania o nowoczesne rozwiązania technologiczne i do wymagań rynku pracy. W budynku obok (Technikum Transportu) otwarto nowe pracowanie, z których uczniowie i nauczyciele z "Kilińskiego" będą mogli korzystać, by uczyć się zawodu. Szkoła posiada swoje warsztaty i pracownie, więc nie musi realizować praktycznej nauki zawodowej u pracodawców. Jeśli klasa ma patrona wtedy program zajęć jest układany tak, by część nauki odbywała się w szkole, a część w zakładzie pracy. Nauczyciele chcą, by uczniowie zderzyli się z rynkiem pracy jak najwcześniej.