Sosnowiec. Uciekł z miejsc kolizji. Zapłaci za to 4000 złotych

Uciekł z miejsca kolizji. Może za to słono zapłacić

We wtorek, 8 lutego, na jednym z parkingów w centrum Sosnowca doszło do kolizji. Mężczyzna, manewrując Skodą, przy wyjeździe z miejsca parkingowego uszkodził stojący obok samochód osobowy.

W wyniku uderzenia doszło do wyrwania zderzaka - kierowca Skody wyszedł z auta, by ocenić szkody. Postanowił jednak je zlekceważyć i uciec z miejsca zdarzenia. Prawdopodobnie nie spodziewał się, że zapłaci za to 4000 złotych. Policjanci ustalili już jego tożsamość.