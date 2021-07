Sosnowiec: upamiętnili 20. rocznicę śmierci Edwarda Gierka

- To wówczas rozpoczął się proces zmian przyjaznych dla milionów Polaków. Był to początek reform we wszystkich niemal wymiarach naszego życia i rozwoju, a szczególnie dla wchodzącego w dorosłe życie wielomilionowego wyżu demograficznego tamtego okresu czasu. Mieliśmy świadomość, że nasi ojcowie odbudowywali nasz zniszczony powojenny kraj, a teraz przyszedł czas na nas. Czas, by rozpocząć marsz nacechowany naszym młodzieńczym entuzjazmem, zaangażowaniem i wiarą, że coś dobrego robimy dla siebie i dla następnego pokolenia - mówił Maciek Gadaczek.