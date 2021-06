Sosnowiec. V Zagłębiowski Okrągły Stół dla Czystego Powietrza. Rozmowy o smogu odbędą się w Zagłębiowskiej Mediatece OPRAC.: Kacper Jurkiewicz

Jak pokonać smog w Zagłębiu Dąbrowskim? Ile i co udało się już zrobić, by jakość powietrza w regionie się polepszyła? Na te i inne pytania odpowiadać będą eksperci oraz przedstawiciele władz zagłębiowskich miast podczas konferencji Zagłębiowski Okrągły Stół dla Czystego Powietrza. Jej V edycja odbędzie się już we wtorek, 15 czerwca, w Zagłębiowskiej Mediatece w Sosnowcu. Zobaczcie program wydarzenia.