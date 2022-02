Sosnowiec. W klinice psychiatrii dziecięcej powstało osiem miejsc dla chorych na COVID. Młodzi ludzie mogą liczyć na fachową pomoc

Osiem miejsc dla pacjentów z COVID w klinice psychiatrii dziecięcej w Sosnowcu

Pandemia odcisnęła piętno na zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży. Efektem tego są przepełnione oddziały dziecięcej psychiatrii.

Teraz w klinice psychiatrii i psychoterapii wieku rozwojowego w Sosnowcu powstało osiem specjalnych miejsc dla pacjentów z COVID-19.

– Dzięki temu młodzi ludzie mogą liczyć na fachową pomoc specjalistów, gdy są zakażeni, a jednocześnie gdy następuje u nich pogorszenie stanu psychicznego. Była to jedna z palących potrzeb – podkreśla prof. Małgorzata Janas-Kozik, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, szefowa sosnowieckiej kliniki.

Chodziło o to, aby opieka nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi nie została przerwana, a także by wkroczyć ze wsparciem psychologicznym i psychiatrycznym, gdy dochodzi do nagłych wypadków.