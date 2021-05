Sosnowiec. W mieście coraz więcej nowych mieszkań. Budują deweloperzy, powstają także bloki komunalne

Sporo nowych osiedli budowanych jest w Sosnowcu

W Sosnowcu chce się mieszkać. Świadczy o tym coraz więcej powstających osiedli domów jednorodzinnych. Deweloperzy szukają atrakcyjnych lokalizacji, które przyciągną nowych mieszkańców do Sosnowca. Nie ma co ukrywać - zazwyczaj dość szybko się im to udaje.

Osiedle Kwiatowa Dolina

Sosnowiecki MZBM-TBS kończy już budowę 15 domów jednorodzinnych w ramach osiedla Kwiatowa Dolina. Nowe domu powstają przy ulicy Rydza-Śmigłego. Osiedle to ma być zamknięte i monitorowane. Każdy z mieszkańców posiadać będzie garaż, utwardzony podjazd oraz działkę na ogródek. Na parterze domu znajduje się salon, kuchnia i toaleta, a na piętrze cztery pokoje oraz łazienka. Zainteresowanie domami jest ogromne. Oczywiście te z pierwszego etapu mają już swoich właścicieli. W ramach trzeciego etapu powstanie aż 18 domów jednorodzinnych, a w ramach czwartego planowana jest budowa 10 domów oraz 14 garaży zewnętrznych.