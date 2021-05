Sosnowiec. W Milowicach na ul. Baczyńskiego powstaje sygnalizacja świetlna. Mieszkańcy czekali na nią 10 lat

Remont jezdni, przystanków, a przede wszystkim nowa sygnalizacja świetlna. Na tę inwestycje mieszkańcy dzielnicy Milowice w Sosnowcu czekali około dekady. Dotąd nie wszyscy czuli się tu bezpiecznie. Za kilkanaście dni światła na ul. Baczyńskiego powinny działać.

Sosnowiec. W Milowicach powstaje nowa sygnalizacja świetlna Na tę inwestycję mieszkańcy dzielnicy Milowice w Sosnowcu, a szczególnie osiedla Kalety i Betony, czekają już około 10 lat. W końcu na ulicy Baczyńskiego, niedaleko przystanku autobusowego i tramwajowego przy Biedronce, powstanie sygnalizacja świetlna. Sosnowiczan wsparł radny Wojciech Nitwinko. - Wnioski mieszkańców w ciągu kolejnych lat się nasilały. To miejsce jest dość niebezpieczne. Korzystają z niego non stop mieszkańcy osiedli. Zadanie wydawało się proste i tanie, a okazało się nieszczęśliwe - mówi Wojciech Nitwinko, sosnowiecki radny. - Najpierw nie udało nam się trzykrotnie wyłonić wykonawcy inwestycji. Później zmieniła się koncepcja - chcieliśmy, żeby część drogową wykonał MZUK, a firma zewnętrzna zainstalowała światła. To również nie wyszło. W końcu w 2021 roku udało się nam znaleźć odpowiedniego wykonawcę - opowiada Wojciech Nitwinko.

Sosnowiczanie nie mogą się doczekać końca remontu. Długo czekali na nową sygnalizację świetlną.

- Te światła powinny już dawno stać. Z tego co wiem, to już długo przed zmianami w parku były wysyłane pisma, żeby je zainstalować. To niebezpieczne miejsce. Dzieci przechodzą tutaj przez przejście, by wsiąść do tramwaju, gdy np. jadą do szkoły, przechodzą tędy często starsi ludzie. A kierowcy szybko jeżdżą. Teraz, gdy zrobili ten park (Park Tysiąclecia został zrewitalizowany - red.), to tym bardziej światła one potrzebne - mówi Barbara Zielińska, mieszkanka Milowic. Będzie nowa nawierzchnia i przystanki Chodnik, przy którym mieściły się przystanki, również nie był w najlepszym stanie. W ramach inwestycji przystanki autobusowe zostaną naprawione. Powstanie nowa nawierzchnia jezdni, przejście dla pieszych będzie dodatkowo doświetlone od góry.

- Udało się nam porozumieć z Tramwajami Śląskimi, które wyremontują perony tramwajowe - dodaje Nitwinko.

Inwestycja cieszy. Piesi nie zawsze czuli się tutaj bezpiecznie. Kierowcy często wyprzedzają autobus, który stoi na przystanku. Często bardzo szybko tędy jeżdżą. Nie przepuszczają pieszych, którzy muszą czekać aż sznur samochodów ustanie. Tylko w styczniu doszło tutaj do poważnego wypadku. 25-letni mężczyzna jechał za szybko i uderzył w drzewo. Zginął na miejscu. Jego pasażerka w bardzo poważnym stanie trafiła do Szpitala Górniczego w Sosnowcu. Na szczęście po wielu miesiącach udało się jej powrócić do zdrowia.

Prace w Milowicach potrwają do końca maja Nowe światła na Baczyńskiego mają być gotowe do końca maja. Rafał Łysy, rzecznik Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, potwierdza, że plany postawienia sygnalizacji świetlnej w rejonie przystanków na Baczyńskiego były od dawna. - To rzeczywiście projekt, o którym myśleliśmy od wielu lat. Jesteśmy przekonani, że teraz więcej osób będzie pieszo wędrowało do Parku Tysiąclecia. To też przyspieszyło decyzję, aby sygnalizacja w końcu powstała i żeby szybko wykonać tę inwestycję - informuje Rafał Łysy, rzecznik Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.

Urzędnicy zdają sobie więc sprawę z tego, że po rewitalizacji Parku Tysiąclecia, do którego wejście znajduje się nieopodal przystanku tramwajowego, trzeba zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców w tym miejscu. Inwestycja ma zostać zakończona w maju.

