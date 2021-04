Sosnowiec. W Parku Kuronia budują pawilon na parkingu. Wypożyczymy tutaj rowerki czy gokarty. Miejsc na samochody będzie jeszcze mniej

Sosnowiec: Park Kuronia w Kazimierzu Górniczym w ciepłe dni jest oblegany. Przyjeżdżają tutaj nie tylko mieszkańcy Sosnowca, ale również innych miast. Często parkingi są zatłoczone i brakuje miejsca. Teraz będzie go jeszcze mniej, bo część małego parkingu zajęły fundamenty pod pawilon. Nie podoba się to mieszkańcom.

Na parkingu w Parku Kuronia w Sosnowcu powstaje pawilon Zaskoczeni mieszkańcy Sosnowca zaczęli informować w sieci, że coś nowego buduje się w Parku Kuronia w Kazimierzu Górniczym. Tak, w parku cały czas powstają nowe inwestycje, a niedawno oddano do dyspozycji mieszkańcom tężnie solankową obok mini zoo oraz małpi gaj koło skate parku. Nie byłoby to nic dziwnego, gdyby nie to, że na fundamenty jakiegoś obiektu można natrafić na jednym z parkingów przy parku. Jego dość spory obszar został ogrodzony siatką. Zablokowano także jedno z przejść z lasu do parku, więc gdy ktoś będzie chciał jedną z odnóg dostać się na parking, czekać go będzie niespodzianka. Takie działania nie podobają się mieszkańcom. MZUK zgodził się na dzierżawę terenu dla wypożyczalni sprzętu. Na jej potrzeby wymagane było wygospodarowanie ok. 100 m², co było możliwe tylko na terenie małego parkingu. Dzierżawa jest ważna na 3 lata od podpisania umowy. W konkursie pojawiła się tylko jedna oferta - firma F.H.U HEXAL Aleksander Lekstan z Dąbrowy Górniczej. Zobacz zdjęcia

Zaskoczony i negatywnie nastawiony do inwestycji jest również Łukasz Krawiec, sosnowiecki radny, który działa na rzecz mieszkańców m.in. Kazimierza Górniczego.

- Nie jestem przeciwnikiem polityki dotyczącej uporządkowania najmu i handlu, który ma miejsce na terenie parku. Natomiast nie podoba mi się, że wybrano to miejsce, które jest bardzo nietrafione. W parku cały czas są problemy z samochodami, które rozjeżdżają zieleń. W zeszłym roku dołożyliśmy kilka miejsc parkingowych, a w tym roku się je odbiera – powiedział DZ Łukasz Krawiec.

Pawilon usługowy jest duży. Zajmuje połowę małego parkingu. Będzie tutaj można wypożyczać m.in. gokarty czy rowerki. Takie wypożyczalnie już istniały wcześniej, ale nie miały stałego przypisanego miejsca. W inwestycji chodzi o to, żeby to uporządkować. Jednak jak zaznacza Łukasz Krawiec nie powinno to się odbywać kosztem zieleni czy miejsc parkingowych. - Mam nadzieję, że tego typu błąd już nie zostanie popełniony. Usłyszałem od MZUKu, że zostały przeanalizowane potrzeby użytkowników parku. Niestety ktoś prawdopodobnie analizował je w tygodniu, gdy jest tam mało osób. W weekend i popołudniami jest tutaj mnóstwo ludzi i pełno samochodów – twierdzi radny.

Samochody parkują w alejce, spacerowicze nie mogą spokojnie spacerować Problem z samochodami jest tutaj naprawdę duży. Spacerowicze są często oburzeni, bo niektórzy kierowcy wykorzystują alejkę, by podjeżdżać pod samo mini zoo lub w okolicy nowej tężni i zostawiać tam samochód. Zabiera się tym samym miejsce spacerowe i stwarza niebezpieczeństwo dla pieszych, którzy widząc samochód szybko schodzą na bok. Radny również widzi ten problem i już zadziałał w tym zakresie.

- Złożyłem w tej sprawie interpelacje ok. 3 tygodni temu. Chciałbym żeby był zakaz wjazdu do parku tą aleją od strony przejazdu kolejowego. – mówi Łukasz Krawiec. Niestety, otrzymał odpowiedź odmowną. Zakaz wjazdu w tym miejscu nie zostanie wprowadzony. Zdaniem kierownictwa miasta, "istniejące oznakowanie oraz kontrole przeprowadzane przez funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej sprawiają, że wygospodarowana jest dodatkowa liczba miejsc postojowych przy jednoczesnym zachowaniu należytego poziomu bezpieczeństwa". - Ja oraz kontaktujący się ze mną mieszkańcy nie podzielamy tej opinii - dodaje Krawiec.