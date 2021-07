Sosnowiec. W Parku Kuronia powstaje park linowy. Przygotowano trzy trasy. Otwarcie już wkrótce

Park linowy LinaAdrena powstaje w Kazimierzu Górniczym. Prace dobiegają końca

Mieszkańcy Sosnowca będą mieli kolejną atrakcję. W Parku Kuronia w Kazimierzu Górniczym trwają już ostatnie prace nad nowym parkiem linowym LinaAdrena. To będzie świetne i zarazem bezpieczne przeżycie dla wielbicieli mocnych wrażeń. Park znajdzie się niedaleko skate parku. Otwarcie odbędzie się prawdopodobnie 10 lipca (sobota).

- Czekamy na ostatni komplet uprzęży. Jest to nam niezbędne, żebyśmy mogli wystartować. Planujemy otworzyć się około 10 lipca - mówi Dawid Piotrowski, operator parku linowego LinaAdrena w Sosnowcu.

W parku linowym będziemy mogli przejść się na jednej z trzech tras. Każda z nich będzie niezależna. Na korzystających czekać będzie około 50 przeszkód. W przyszłości organizator chce rozbudować go o kolejne atrakcje, nawet do siedmiu tras. W Sosnowcu będziemy mogli skorzystać z trasy: starszy szeregowy (dla dzieci) na wysokości do 3 metrów, podoficer na wysokości ok. 5 metrów i oficer na wysokości 6-7 metrów. Trasy są zależne od stopnia trudności, z którym chcemy się zmierzyć.