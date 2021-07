Sosnowiec. Wielka wyprzedaż w Lidlu. Klienci czekali na otwarcie sklepu już od godz. 5

Ciekawy jest sposób kupowania towarów z przeceny. Klienci ładują do wózków wszystko, co znajdą w zasięgu ręki. Nie ma znaczenia cena, rozmiar czy kolor. Bez pardonu przeciskają się jak najbliżej ogromnych koszy i wyrywają sobie z rąk co lepsze okazje.

Dopiero potem, gdy kosze zostają wyczyszczone z towaru, rozpoczynają przeglądanie swoich zakupów. Artykuły zabrudzone, w podartych opakowaniach, czy też w ogromnych rozmiarach XXL wędrują ponownie do koszy.