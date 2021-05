Sosnowiec. Wielkie sprzątanie Kazimierza Górniczego. Mieszkańcy wzięli worki i zbierali śmieci. W akcji wzięło udział ok. 80 osób

- W tych działaniach największą rolę odgrywają sami mieszkańcy. To oni często zwracają uwagę, że gdzieś jest nielegalne wysypisko, a w innym miejscu, od jakiegoś czasu leży trochę śmieci. Sami są chętni pomóc w sprzątaniu. Bez nich nic by się nie udało - powiedziała Małgorzata Pogoda-Mendakiewicz, sosnowiecka radna, która współorganizowała akcję.

To już nie pierwszy raz gdy pani Małgorzata zachęca mieszkańców do sprzątania. W kwietniu wraz z posłem Mateuszem Bochenkiem oraz innymi sosnowiczanami sprzątała Cieśle. Teraz przyszła pora na Kazimierz. Akcję współorganizował klub seniora Wiecznie Młodzi. Sprzątało tutaj około 80 osób.

- Taką akcją uczymy młodzież i dzieci ze szkół i przedszkoli, że warto troszczyć się o środowisko. Podczas akcji mogą zobaczyć, że wszyscy wspólnie sprzątają - seniorzy, dyrektor szkoły, rodzice, dzieci, młodzież. Dzieci uczą się, że należy po sobie sprzątać, żeby schować papierek do kieszeni, a nie rzucać go na ziemię. Dzieci widzą, jak dużo jest wszędzie tych śmieci. W Kazimierzu zebraliśmy ich naprawdę sporo - mówi radna.

Sprzątający nie wchodzili do Parku Kuronia. Ten znajduje się pod nadzorem MZUKu i praktycznie cały czas jest tam czysto. Sosnowiczanie wybrali się m.in. koło torów kolejowych.

- Tam jest bardzo dużo nieczystości. To enklawa dla ludzi, którzy sobie siedzą i spożywają różne napoje na świeżym powietrzu. Sprzątaliśmy też przy przedszkolu, bo tam też jest taki park, który jest opuszczony i zanieczyszczony. On należy do SRK, które tam nie sprząta. To już drugi raz, gdy go sprzątamy. Dzieci często chodziły tam na spacery, bawiły się, a przy tych wszystkich butelkach szklanych, trudno było z parku korzystać - opowiada Małgorzata Pogoda-Mendakiewicz.