Sosnowiec. Wymiana idei w Teatrze Zagłębia. Nowy cykl spotkań odbędzie się online

Teatr Zagłębia przeprowadzi Wymianę idei

Pracownicy Teatru Zagłębia cały czas nie próżnują i pomimo lockdownu przygotowują różne przedsięwzięcia. Cały czas działa platforma VOD, na której możemy oglądać spektakle, organizowane też są różne warsztaty, szczególnie dla młodych ludzi. Teraz Teatr Zagłębia zaprasza na nowy cykl spotkań online.

Wymiana idei to spotkania, na których zaproszeni goście przyglądać się będą ważnym problemom otaczającego nas świata. Tematem pierwszej rozmowy będą role społeczne.

- Zapraszamy na rozmowę o rolach. Tych społecznych i tych w teatrze. Za punkt wyjścia obierzemy zrealizowany w Teatrze Zagłębia „Ślub” Witolda Gombrowicza w reżyserii Radka Rychcika. Reżyser o spektaklu mówił tak: „to opowieść o synu marnotrawnym, opowieść inicjacyjna, w której syn detronizuje ojca, by sam udzielić sobie ślubu. To opowieść o zmianie porządku, o zmianie naszych przyzwyczajeń. Ta opowieść to dyskusja o współczesnym modelu rodziny”. To bardzo gombrowiczowskie – bo temat mierzenia się z narzucanymi przez społeczeństwo rolami zawsze był dla Gombrowicza szczególnie ważny - mówi Wojtek Zrałek-Kossakowski, prowadzący rozmowę.