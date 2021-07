Sosnowiec. Zakaz odwiedzin na oddziale psychiatrycznym w Centrum Pediatrii. Pani Agata walczy o bezpośredni kontakt z córką Kacper Jurkiewicz

Córka pani Agaty przebywa na oddziale psychiatrycznym w Centrum Pediatrii w Sosnowcu. Matka przyjeżdża prawie codziennie z Gliwic, by zobaczyć się z córką. Mogą się widzieć tylko przez szybę. Rozmawiają przez krótkofalówkę. Pomimo wyluzowania obostrzeń, w szpitalu nadal obowiązuje zakaz odwiedzin. Kobieta walczy o to, by zarząd placówki przemyślał tę sprawę. Wie, że córka potrzebuje z nią bliskiego kontaktu. - Widziałam jak córka się rozpada i płacze, i nic z tym nie mogłam zrobić - mówi mama nastolatki.