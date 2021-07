Sosnowiec. Zamknięto ulicę Ostrogórską. Trwa remont ostatniego odcinka. Prace co najmniej do października

Przez ten fragment ulicy Ostrogórskiej przejeżdżaliśmy do Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego. Obecnie nie będzie to oczywiście możliwe. Dojazd do szpitala prowadzony jest przez ulicę Zegadłowicza. Ta przez czas remontu stanie się dwukierunkowa. Nie został zamknięty przejazd do Mysłowic, choć wjedziemy tam inaczej - do sąsiedniego miasta będziemy mogli trafić ulicą Jagiellońską.