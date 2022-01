Sosnowiec. Zuzanna Samul nową radną, propozycje zmian w prezydium Rady Miejskiej. Dzieło Pawła Wojtusiaka będzie kontynuowane

- Środula, którą reprezentował mój mąż, pozostanie w dobrych rękach. Chodzi tutaj o kontynuowanie działalności Świetlicy Środula. Będę dbała o to ja, wspólnie z moimi przyjaciółmi, a następczyni mojego męża, Zuzanna Samul, będzie mogła liczyć na nasze wsparcie – podkreśla Karina Wojtusiak, działająca w Stowarzyszeniu Rozwoju Środuli.

- Nasza świetlica prowadzi zajęcia dla seniorów i dla dzieci. Z powodu COVD-19 chwilowo są zawieszone, ale wszystko będzie utrzymane. To będą zajęciach w ramach kółek zainteresowań m.in. szachowe, pilates. Staramy się, by świetlica była takim miejscem, gdzie mieszkańcy mogliby sami się zorganizować. Dajemy przestrzeń, podstawę organizacyjną, a seniorzy i rodzice sami podejmują wiele inicjatyw przy naszym wsparciu. To było także miejsce spotkań Pawła z mieszkańcami, jako radnego i społecznika. Tam faktycznie zrodziło się wiele pomysłów – dodaje.