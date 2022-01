Sosnowieccy policjanci wynieśli mężczyznę z płonącego mieszkania. Tragedia było blisko, zdążyli na czas

Sosnowiec. Policjanci uratowali mężczyznę wyciągając go z płonącego mieszkania

Policjanci z komisariatu III w Sosnowcu pojechali na interwencję na ulicę Sezamkową, gdzie, według zgłoszenia, miało płonąć jedno z mieszkań w budynku wielorodzinnym. Szybko okazało się, że policjanci są pierwszymi, którzy dotarli na miejsce zgłoszenia.

Natychmiast musieli więc sprawdzić, czy w zajętym przez ogień lokalu nikogo nie ma. Po otwarciu drzwi okazało się, że w mieszkaniu było już tyle dymu, że jedyne, co co można było dostrzec, to płomienie w jego dalszej części. Policjanci nawoływali, czekając czy ktoś się odezwie. Niestety, nikt nie dawał znaku życia.