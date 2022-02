Sosnowiecka Caritas włącza się do pomocy uchodźcom z Ukrainy. Biskup Grzegorz Kaszak pisze do wiernych

Biskup polecił Caritas przygotowanie się do pomocy uchodźcom

Jak podaje dyrektor Biura Prasowego Diecezji Sosnowieckiej, ks. Przemysław Lech, 24 lutego Biskup Sosnowiecki wystosował także komunikat do księży, w którym poinformował o dyspozycji wydanej dla Caritas Diecezji Sosnowieckiej. Bp Grzegorz Kaszak polecił, aby Caritas przygotowała się w trybie natychmiastowym na udzielenie pomocy ewentualnym uchodźcom. Ks. Tomasz Folga, dyrektor sosnowieckiej Caritas zapewnia, że uchodźcy wojenni z Ukrainy mogą liczyć na pomoc.

Bp Kaszak: Rozmawiajmy o tej wojnie, by uświadomić sobie czym jest pokój

Bp Kaszak w swoim komunikacie prosi księży o zgłaszanie do sosnowieckiej Caritas takich obiektów i form pomocy, które dają możliwości udzielenia tymczasowego schronienia i pomocy uchodźcom z Ukrainy w obiektach przyparafialnych.

W swoim liście do wiernych Grzegorz Kaszak pisze o tym jaką tragedią dla ludzi jest wojna.

- W sytuacji, kiedy u granic naszej Ojczyzny toczy się konflikt zbrojny, warto uświadomić sobie jak wielką tragedią jest wojna. Niesie ona śmierć, kalectwo, ogromne zniszczenia materialne, a w ludzkich sercach zasiewa strach, nienawiść i chęć zemsty, niszczy drogę pojednania. Może warto mówić o jej okropnościach młodzieży, dzieciom i nam wszystkim, abyśmy uświadomili sobie, czym jest pokój i wzmożyli swoje starania o niego – pisze biskup sosnowiecki Grzegorz Kaszak. – Na pewno konflikt ten przyniesie do Polski falę uchodźców. Musimy ich przyjąć i udzielić im wsparcia, mimo, że będzie to wymagało od nas poświęcenia i wyrzeczeń – dodaje biskup.