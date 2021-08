Sosnowiecka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę wyruszyła z Będzina w deszczu

Pielgrzymka sosnowiecka na Jasną Górę

Zanim pielgrzymi wyruszyli na pątniczy szlak o godzinie 7 wzięli udział we mszy świętej, sprawowanej w kościele pw. Nawiedzenia NMP w Będzinie-Syberce, czyli Sanktuarium Polskiej Golgoty Wschodu. Eucharystię odprawił i homilię wygłosił wspomniany ordynariusz diecezji sosnowieckiej - biskup Grzegorz Kaszak. Po godzinie 8 rozpoczął się wymarsz Sosnowieckiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę, zwanej popularnie "Zagłębiowską". W tym roku, m.in. z powodu obostrzeń sanitarnych, pielgrzymi mają na noc wracać do domu zorganizowanym transportem, a potem rano znów zjawiać się na trasie pielgrzymki w tym miejscu, do którego dotarli dzień wcześniej.