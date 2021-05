Sosnowiecki Klub Karate odniósł zwycięstwa w Sadomierzu. Zawodnicy zdobyli kolejne medale OPRAC.: Kacper Jurkiewicz

Sosnowiecki Klub Karate może pochwalić się kolejnym sukcesem. Tym razem ekipa wyjechała do Sandomierza, by zmierzyć się z rywalami z całej Polski. Członkowie sosnowieckiego klubu po raz kolejny pokazali na co ich stać i do Sosnowca wrócili z 9 medalami.