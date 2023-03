Sosnowiec.W sobotę (4 marca) przed północą doszło do śmiertelnego wypadku. Nie żyje pasażer skody

Wczoraj kilka minut przed północą w Sosnowcu -Milowicach doszło do wypadku, w którym śmierć na miejscu poniósł młody mężczyzna. Jak podaje oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu p.o. mł. asp. Katarzyna Cypel-Dąbrowska:

- Wczoraj kilka minut przed północą na ul.Baczyńskiego doszło do śmiertelnego wypadku. 27 -letni mężczyzna kierujący samochodem osobowym marki Skoda Fabia z nieznanych przyczyn stracił panowanie nad autem i wjechał w słup trakcyjny. Do zdarzenia do szło na ul. Baczyńskiego na wysokości u.Przejazdowej. Na skutek uderzenia na miejscu zginął pasażer. Kierowcę samochodu w ciężkim stanie przewieziono do szpitala. Policja ustala przebieg i przyczynę wypadku, na miejsce zdarzenia przybył prokurator.