Spacer z psem w lesie. O czym trzeba pamiętać? Smycz, woda i adresownik. Oto zasady bezpiecznego spaceru z psem w lesie Wiktoria Żesławska

Najlepszy sposób na odpoczynek po ciężkim dniu? Spacer w lesie. Zabieramy ze sobą także swoje czworonogi - dla nich to też okazja na długi spacer, z dala od miasta. Zabierając jednak psa do lasu, należy pamiętać o kilku zasadach. To ważne, aby psu nic się nie stało, ale też aby i on nie stwarzał zagrożenia dla zwierząt żyjących w lesie. Oto kilka zasad spaceru z psem po lesie rekomendowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Katowicach.