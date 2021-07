Specjaliści poszukiwani! W tych zawodach jest najwięcej ofert pracy. Oto TOP10 profesji

Czas pandemii okazał się trudnym, nie tylko ze względu na izolację społeczną. Wiele osób od marca 2020 roku utraciło swoje dotychczasowe posady. Poziom bezrobocia w Polsce zaczął wzrastać. Z każdą kolejną falą pracodawcy, coraz lepiej radzili sobie z lockdownami. Potwierdzeniem tych słów jest raport opublikowany 12 lipca 2021 roku przez Uniwersytet Ekonomiczny. Placówka w „komentarzu do sytuacji gospodarczej” zwraca uwagę na to, iż rynek pracy wraca do swojego poprzedniego stanu sprzed 3 lat.

Ustabilizowała się sytuacja na rynku pracy, a podstawowe jego wskaźniki wracają do stanu z lat 2018-2019 – czytamy w raporcie UE.

Uniwersytet podkreśla, że zarząd firm, coraz lepiej radzi sobie z kolejnymi falami COVID-19.